За мяту на даче теперь могут оштрафовать

В рамках усиления мер по контролю за наркосодержащими и сорными растениями и предотвращению их незаконного выращивания и использования правительство регулярно вносит дополнительные изменения в действующие законы.

Так, в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в России, добавлены два новых растения: мята и шалфей. Перечень растений, подлежащих контролю, также включает такие виды, как банистериопсис каапи, голубой лотос, грибы с содержанием псилоцибина и псилоцина, диплоптерис кабрерана и другие.



Владельцы земельных участков обязаны осуществлять мероприятия по защите своих угодий от зарастания сорными растениями, деревьями и кустарниками. Санкции за нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, а также сорняками предусмотрены статьей 10.1 КоАП РФ. Невыполнение гражданами этих требований может повлечь наложение административного штрафа в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей в зависимости от категории земель и региона, где расположена дача. Владельцы сельскохозяйственных угодий обязаны защищать свои земли от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями (пп. 3 п. 2 ст. 13 ЗК РФ), чтобы предотвратить деградацию и ухудшение плодородия почв.



Шалфей предсказателей (Salvia divinorum) содержит психоактивное вещество сальвинорин А, которое может вызывать галлюцинации. В России шалфей предсказателей запрещен к выращиванию, так как его психоактивные свойства могут представлять опасность для здоровья человека. Мята полевая (Mentha arvensis) используется в кулинарии и медицине, но ее употребление в больших дозах может вызвать аллергические реакции и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, мята полевая может негативно влиять на артериальное давление и сердечный ритм, что способно привести к летальному исходу. Вместо этих растений обратите внимание на более безопасные альтернативы: шалфей лекарственный (используется в кулинарии и медицине, не содержит психотропных веществ) и мяту перечную (безопасна для выращивания на приусадебных участках).



Чтобы избежать неприятностей, дачникам рекомендуется отслеживать изменения Перечня запрещенных растений, не выращивать растения с психоактивными веществами, уничтожать дикорастущие наркосодержащие растения, контролировать и знать растения, которые растут на участке.



Источник: RG.ru.