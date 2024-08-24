Запишитесь на диспансеризацию уже сегодня!

На 1 августа 2024 года профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию прошли 313 тысяч 314 жителей Чувашии. Впервые было выявлено 12 тысяч 636 случаев болезней системы кровообращения, 391 случай злокачественных новообразований, 1 тысяча 308 случаев сахарного диабета, 965 случаев болезней органов дыхания и 2 тысячи 4 случая заболеваний органов пищеварения.



Каждая из этих цифр — не просто статистика, это реальные судьбы людей. Пройдите обследование, чтобы выявить возможные проблемы на ранней стадии и начать лечение.



Минздрав Чувашии.