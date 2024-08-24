В тренерском составе пополнение

Спортшкола «Олимп» в своем Телеграм-канале сообщила о возобновлении работы секции

тяжелой атлетики в грядущем учебном году. Запись в тренировочные группы начнется

со 2 сентября, на обучение будут приниматься дети с 10 лет.

А наставником будущих тяжелоатлетов станет выпускница «Олимпа» и Чебоксарского училища олимпийского резерва Ольга Каширина. Она познакомилась с этим видом спорта, учась в 8-ом классе школы № 1. Занималась под руководством тренера Сергея Сырмолотова. С тех пор в профессиональном плане видела себя учителем физкультуры и тренером. Считает, что тяжелая атлетика – это красивый спорт и вполне женский.

Наталья Игнатьева.