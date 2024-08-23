15 августа в Шумерлинском муниципальном округе чествовали самых ярких, активных,

креативных женщин, участниц 4-го межрегионального конкурса «Я — женщина».

Много добрых слов в адрес виновниц торжества прозвучало от главы округа Дмитрия Головина, его заместителей Рената Чебутаева и Андрея Мостайкина. Они вручили участницам конкурса сертификаты от Союза женщин Чувашии и памятные подарки.



Республиканский женсовет на торжественном мероприятии представляли заместитель председателя Нина Глотова и член правления Надежда Черкесова, которые озвучили приветствие и поздравления от председателя Союза женщин Натальи Николаевой и вручили благодарности активисткам женского движения Шумерлинского округа. Неиссякаемой энергии и активной жизненной позиции пожелали подругам председатель женсовета округа Наталья Николаева и член правления местного отделения Елена Головина.



Хорошее настроение участников встречи поддерживали самодеятельные артисты передвижного клубного учреждения.

Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.