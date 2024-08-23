Утвержден порядок назначения выплаты контрактникам

Единовременная денежная выплата в размере 500 тыс. рублей назначается и осуществляется Центром предоставления мер социальной поддержки в течение 5 рабочих дней после дня получения списков, представленных Военным комиссариатом Чувашской Республики или пунктом отбора на военную службу по контракту г. Чебоксары.

Выплата назначается гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, иным гражданам России и иностранцам, которые заключили через Военный комиссариат Чувашской Республики или пункт отбора на военную службу по контракту г. Чебоксары в период с 1 августа по 31 декабря 2024 г. контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ сроком на 1 год и более для выполнения задач СВО на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей и Украины.



В случае гибели (смерти) в результате участия в спецоперации гражданина, не получившего единовременную денежную выплату, выплата перечисляется членам семьи гражданина в равных долях.

Источник: право21.рф.