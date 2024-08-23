Транспорт должников еще послужит

Сотрудники органа принудительного исполнения Чувашской Республики конфисковали транспортные средства у должников, которые привлечены к уголовной ответственности за вождение транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения.



В рамках исполнительных производств судебные приставы-исполнители установили местонахождения транспортных средств, составили акты ареста и изъятия.



В результате автомобиль с высокими техническими характеристиками «Toyota RAV 4» и кроссовый мотоцикл «Motoland WRX 250» переданы для нужд специальной военной операции.

Источник: УФССП по Чувашии.