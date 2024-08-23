По-другому нельзя

На прошедшей неделе педагоги гимназии № 8 и родители обучающихся собрали и передали в пункт сбора гуманитарную помощь жителям Курской области. В гуманитарный груз вошли продукты питания длительного срока хранения, средства личной гигиены для взрослых и малышей — всего 43 наименования, 319 различных предметов.

Гуманитарную помощь для курян собрали и работники Туванской, Ходарской школ. Продукты питания медикаменты, средства личной гигиены, электрические чайники и другие хозяйственные товары, пелёнки, подгузники для детей и взрослых, одежда переданы в пункт сбора гуманитарной помощи, организованный в администрации Шумерлинского муниципального округа. Во всем этом сейчас остро нуждаются люди в пунктах временного размещения Курска.

Пункты приема гуманитарной помощи располагаются в Шумерле по адресам:

ул. Ленина, 17 (Дворец детского и молодежного творчества, тел. 8 (83536) 2-42-26) и ул. Октябрьская, 24 (администрация Шумерлинского муниципального округа, каб. № 206, тел.: 8(83536) 2-13-15, 2-16-74).



По информации учреждений образования.



