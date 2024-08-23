Поисковики набираются опыта

В Калужской области завершится Международная военно-историческая экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе», в которой в составе сводного отряда Чувашии участвуют члены поискового отряда «Поиск» школы № 3.

За две недели, проведенных на местах ожесточенных боев 50-й армии, шумерлинские поисковики многому научились, познакомились с единомышленниками из регионов России и стран СНГ. И, конечно, успешно работали в команде.



Так, сводный поисковый отряд Чувашии поднял останки бойца Красной Армии с солдатским медальоном. «Это действительно поисковая удача, можно сказать, случайность», — рассказал командир поискового отряда «Поиск» школы № 3 Виктор Ласс, обнаруживший находку. Медальон доставлен экспертам, чтобы открыть его. По словам руководителя отряда «Мы помним» Янгличской средней школы Канашского округа Ирины Ивановой, останки бойца одиночные, не перепутаны с останками других бойцов и в случае прочтения медальона могут быть захоронены на малой родине погибшего солдата.



По информации СОШ № 3.