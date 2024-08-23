Общественники и предприниматели отправили бойцам машину «скорой»

Члены Общественной палаты Чувашской Республики совместно с предпринимателями республики передали на нужды фронта уже шестую машину скорой помощи. Спецавтомобиль полностью оснащен медицинским оборудованием и прошел техобслуживание. Его доставят в Белгородскую область и будут использовать для оказания экстренной медицинской помощи раненым бойцам и для эвакуации их в ближайший госпиталь.



Вместе с машиной члены региональной палаты передали на фронт продукты, сладости, мясные деликатесы и расходные материалы, которые жизненно необходимы там, где ведутся боевые действия.

Альберт Комахидзе, член Общественной палаты Чувашии:



«Хотелось бы отметить, что организация этого проекта стала возможной благодаря усилиям членов Общественной палаты Чувашии, предпринимателей и общественных объединений при поддержке Правительства Чувашской Республики. Это настоящий пример того, как совместными усилиями мы можем сделать гораздо больше добрых дел, чтобы поддержать наших солдат.

Мы будем продолжать работать в этом направлении до тех пор, пока есть необходимость – до полной победы и восстановления мирной жизни на присоединенных территориях».



Мансур Хайбуллов, член Общественной палаты Чувашии:



«С момента начала СВО Духовное управление мусульман Чувашии организует разные акции для помощи нашим бойцам и мирному населению Донецкой и Луганской областей. Несколько раз отправляли гуманитарную помощь в новые регионы: строительные материалы и продукты питания. Мы также стараемся объединить население и делаем всё возможное, чтобы приблизить победу».



По информации ОП Чувашии.