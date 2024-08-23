Когда есть надёжный тыл…

31-ю партию гуманитарного груза отправили 21 августа Правительство Чувашии, фонд «Пĕрле» и волонтерские сообщества республики землякам в воинские части ДНР и ЛНР.

В составе груза пиломатериалы, автомобили УАЗ и «Нива», 3 тонны ОСП-плит, сетка-рабица, квадрокоптер, инструменты, сухие супы, перчатки, кровоостанавливающие жгуты.

«Транспортировку организовало Правительство Чувашской Республики, откликнулись региональный Минздрав, администрация Чебоксар – предоставили два автомобиля высокой проходимости. Волонтерские сообщества города Чебоксары откликнулись. Особая благодарность Александру Арсентьеву, все волонтеры его знают как дядю Сашу. Он предоставил 20 кубометров пиломатериалов», — рассказала исполнительный директор фонда «Пĕрле» Наталия Колыванова.

Вместе с волонтерскими сообществами города собрали самые необходимые вещи на передовой, в том числе перекись водорода, перчатки, жгуты, сетку-рабицу. Отправили более тысячи сухих супов. Волонтеры их делают сами.



«Супы очень нравятся ребятам, они их ждут и просят постоянно. Легко брать с собой на боевые задания: залил кипяточком и всё, 10 минут – и готовый суп, как из дома. Передаем уже не первый раз, это наша вторая погрузка. В этот раз мы отправляем шесть коробок, больше, чем раньше», — поделилась участница волонтерской группы «Катюша» Екатерина Платцева.

По информации фонда «Пĕрле».