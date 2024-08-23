Гвардейцы Чувашии вернулись в регион с победами!

21 августа 2024 года в Пензе состоялась торжественная церемония закрытия юнармейских военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец».

Олег Машковцев поздравил ребят от имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова: «Сборы были наполнены яркими военно-прикладными и спортивными состязаниями, дружеской борьбой и творческими конкурсами. Уверен, что каждый из вас прошёл здесь школу взаимовыручки, научился преодолевать трудности, испытал радость победы, возмужал и окреп. Убежден, что для всех вас участие в сборах «Гвардеец» станет одним из самых ярких и запоминающихся событий, а для многих – определит жизненный путь и профессию, связанную с защитой Родины. Полученный здесь опыт поможет вам стать достойными гражданами своей страны и добиться новых успехов».

По итогам прохождения программы Юнармейских военно-патриотических сборов были награждены победители и призеры общекомандного зачета. Ребята из Чувашии серьезно подошли к подготовке к соревнованиям. Перед отъездом прошли спортивные сборы на базе физкультурно-оздоровительного центра «Белые камни». В этом году «Гвардеец» проходит в юбилейный – десятый раз. На протяжении всех сборов делегация Чувашии радовала нас достижениями во многих дисциплинах:

— мини-футбол 1 место

— волейбол 2 место

— метание гранаты на дальность 3 место

— боевой листок 1 место

— история Отечества 3 место

— музыкальный конкурс 1 место

А в общекомандном зачете ребята завоевали 5 место. С чем мы их сердечно поздравляем!

В ходе закрытия сборов гвардейцы торжественно принесли юнармейскую клятву и вступили в ряды юнармейского движения.

Общественный проект ПФО «Гвардеец» реализуется под патронажем полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.