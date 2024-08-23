В Шумерле появились новые контейнерные площадки

В частном секторе установлено 9 новых контейнерных площадок. Они располагаются на пересечении улиц Октябрьской – Калинина, Осипенко – Калинина, Первомайской – Халтурина, улицы Дзержинского с улицами Первомайской, Осипенко, Чапаева, Орджоникидзе и Колхозной,

а также у дома № 51 по улице Октябрьской. Работа будет продолжена.

В соответствии с Жилищным кодексом обязанность по содержанию контейнерных площадок в частном секторе возложена на орган местного самоуправления. Таким образом, если вы проживаете в частном доме, то по поводу уборки возле контейнерной площадки необходимо обращаться в администрацию. В случае, если вы стали свидетелем того, что при погрузке работник не подобрал просыпавшийся мусор, то нужно сообщить об этом региональному оператору ООО «Ситиматик» по телефону 8(8352) 70-92-27.



По информации администрации г. Шумерли.