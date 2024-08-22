Росреестр Чувашии напомнил об ответственности за уничтожение геодезических пунктов

Росреестр Чувашии проводит обследование пунктов государственной геодезической сети (ГГС). На текущий год запланировано проверить 89 ГГС, из которых уже обследовано 62 пункта.

По результатам осмотра выявлено, что 14 пунктов сохранилось, у 11 пунктов утрачен центр, 9 повреждены, а у 28 пунктов утрачены наружные знаки и внешнее оформление.

«Большинство пунктов находилось в полях, и если опознавательные знаки были сохранены, то найти ГГС нам не составляло труда. А вот если никаких признаков не было видно, то приходилось долго искать, окапывать достаточно большую площадь, по два или три метра в ширину и глубину. При обследовании геодезисты нашли в лесах Шумерлинского и Ибресинского округов два пункта с хорошо сохранившимися железными пирамидами. Сейчас такие пирамиды встречаются все реже и реже, и найти такой пункт в густом лесу большая удача», — поделился Александр Яковлев, заместитель начальника отдела геодезии и картографии Росреестра Чувашии.

Росреестр Чувашии напоминает владельцам земельных участков и объектов капитального строительства, что если в стенах здания или даже на крыше размещены геодезические пункты, то необходимо их сохранить. Если геопункт мешает при строительстве, например, многоквартирного дома, то нужно получить разрешение на его перенос. Все затраты возмещают организации, деятельностью которых вызван перенос пунктов.

Законодательством предусмотрены штрафы за уничтожение, повреждение или снос пунктов ГГС для граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, для юридических лицсумма взыскания составит от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

чувашинформ.рф