Почти на четверть повысятся заработные платы лесников Чуваши

Глава Чувашии Олег Николаев встретился в Москве с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым.

На встрече было заявлено, что с 2025 года по поручению Президента России будет увеличена заработная плата для лесников. Ожидается повышение фонда заработной платы в Чувашии на 24%.

Республика демонстрирует значительные успехи в ведении лесного хозяйства. В 2023 году Чувашия заслуженно вошла в десятку лучших регионов по эффективности ведения лесного хозяйства.

Лесные ресурсы региона под пристальным вниманием: все пожары были ликвидированы в первые сутки. Парк лесной техники за 5 лет значительно обновлен – приобретено почти 540 единиц. В 2024 году для улучшения мониторинга и тушения лесных пожаров планируется закупить 11 беспилотных летательных аппаратов.

Ведутся активные работы по лесовосстановлению и лесоразведению.

Готовится к разработке Стратегии развития лесного комплекса Чувашской Республики на период до 2030 года.

Чувашинформ.рф.