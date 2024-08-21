В Чувашии планируют открыть новые кинозалы

Сейчас в республике функционирует 22 кинозала, созданных при поддержке Фонда кино в рамках нацпроекта «Культура». В семи округах отсутствуют кинозалы. Глава республики Олег Николаев поручил совместно с Минкультуры проработать вопрос их создания.

За первые шесть месяцев 2024 года муниципальные кинозалы Чувашии продемонстрировали значительный рост доходов. Выручка от продажи билетов достигла 17,8 млн рублей, что на 5% превышает показатели прошлого года. Реализовано 95,4 тысячи билетов, причем 84% сеансов были посвящены отечественным фильмам. Наибольшее количество зрителей было в кинозалах Новочебоксарска, Канаша, Шумерли, из округов в лидерах — Ядринский, Цивильский и Батыревский.

С 25 июня 11 кинозалов, участвующих в программе «Фонд кинопроката», присоединились к акции «СВОи в кино», предлагающей бесплатные сеансы для участников СВО и их семей.

В летние каникулы 5408 школьников, отдыхающих в лагерях, посетили 210 сеансов кино. Тем не менее, Глава Чувашии выразил недовольство результатами, отметив необходимость увеличения активности, оптимального использования доступной инфраструктуры и межведомственного сотрудничества.

Бесплатные кинопоказы для школьников продолжатся в новом учебном году. С октября 2024 года по май 2025 года «Мосфильм» предоставит 20 фильмов, основанных на произведениях русской классической литературы.

чувашинформ.рф