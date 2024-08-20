Фестиваль парашютного спорта состоялся в Кемерове

18 августа на аэродроме «Кемерово-Северный» прошёл фестиваль «Небофест — 2024». Это мультиспортивное мероприятие, которое объединяет любителей экстремальных ощущений и активного образа жизни.

В этом году фестиваль посетили 75 тысяч человек. Это говорит о растущей популярности мероприятия и интересе людей к парашютному спорту и другим видам активности.

На «Небофесте» были представлены различные виды спорта, включая парашютный. Гости смогли увидеть показательные прыжки спортсменов, посетить выставку авиационной техники и музей авиации, а также совершить прыжок в тандеме с инструктором.

Кроме того, на фестивале прошли мастер-классы и открытые тренировки по различным видам спорта, а также образовательные программы от учебных заведений. Гости смогли попробовать необычные десерты, приготовленные с помощью жидкого азота, поучаствовать в мастер-классах по управлению квадрокоптером, 3D-моделированию и взять уроки предметной фотосъёмки на смартфон.

Для детей работала большая детская зона с батутами, каруселями, тиром и другими аттракционами.

Фестиваль «Небофест» проводится уже в пятый раз. Впервые он прошёл в 2019 году в Кемерове во время чемпионата России по парашютному спорту. В прошлом году площадки фестиваля также организовали в Калининграде и Москве. В этом году впервые к мероприятию присоединился Красноярск.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография»,