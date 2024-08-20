Участник программы «Время героев» Александр Тихонов навестил участников СВО в госпитале ветеранов войн

19 августа участников специальной военной операции, проходящих лечение в Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн Минздрава Чувашии, навестил участник программы «Время героев», подопечный Полпреда Президента в ПФО Игоря Комарова полковник Александр Тихонов.

Александр Тихонов – уроженец Чувашской Республики, участник специальной военной операции. Был на передовой с самого начала, за успешное выполнение боевых задач награжден пятью орденами. Сейчас проходит стажировку в рамках программы «Время героев».

В ходе своего визита совместно с заместителем министра здравоохранения Чувашской Республики Олесей Игнатьевой, Александр Тихонов ознакомился с работой амбулаторного отделения медицинской реабилитации, а также пообщался с бойцами, проходящими лечение в стационаре.

Гостям о ежедневной работе госпиталя рассказал главный врач Владимир Осипов:

«С начала 2024 года в нашу поликлинику обратились более 600 участников специальной военной операции. Госпиталь – многопрофильное учреждение, поэтому бойцы на нашей базе могут получить консультации многих узких специалистов – терапевта, хирурга, невролога, уролога, офтальмолога и т.д. Таких консультаций проведено около 3300 с начала года. Около 160 участников спецоперации прошли лечение в условиях круглосуточного и дневного стационара. Наши специалисты проводят различные операции, в основном по извлечению осколков, а также по общему хирургическому профилю».

Знакомство с деятельностью госпиталя ветеранов началось в амбулаторном отделении медицинской реабилитации. В 2024 году в отделение поступило 15 единиц нового оборудования по федеральному проекту «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». В отделении Александр Тихонов посетил несколько кабинетов, чтобы оценить работу новых аппаратов, затем осмотрел зал лечебной физкультуры, где пообщался с участниками спецоперации.

Напомним, Республиканский клинической госпиталь для ветеранов войн – это центральное учреждение по Чувашской Республике, куда бойцы, прибывшие в отпуск, обращаются за медицинской помощью. Индивидуальные маршруты реабилитации в госпитале организуют с осени 2022 года. В госпитале военнослужащие проходит необходимый минимум обследований, получают лечение в стационаре, направляются на реабилитацию. При необходимости специалисты оформляют направления для получения высокотехнологичной медицинской помощи в других профильных медицинских организациях.

Минздрав Чувашии.