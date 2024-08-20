Многодетным малоимущим семьям в Чувашии выделят деньги на покупку школьной формы

Кабинет Министров Чувашии поддержал введение новой меры социальной поддержки многодетных малообеспеченных семей республики: к 1 сентября они смогут получить единовременную выплату в 12 860 рублей на каждого ребенка, чтобы приобрести школьную и спортивную форму к новому учебному году. Об этом сообщает госпаблик регионального Минтруда. Всего Чувашия материально поддержит 2 666 детей из таких семей, для этого из республиканского бюджета выделили 34,2 млн рублей.

«Чтобы получить единовременную выплату в 12 860 рублей на ребенка, одному из родителей необходимо подать заявление через личный кабинет Социального портала Чувашии, либо обратиться в МФЦ», – объяснили в ведомстве. Решение о назначении и предоставлении единовременной выплаты либо решение об отказе в ее выдаче принимает «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии в течение 5 рабочих дней со дня приема заявления, если с документами и сведениями всё в порядке.

Напомним, решение расширить льготы для многодетных семей в регионе было принято по следам январского Указа Президента России №63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей». В марте Глава Чувашии ввел дополнительные меры поддержки семей, где воспитывают троих и более детей. Помимо обеспечения школьной и спортивной формой многодетным предоставляются льготы при посещении спортивных организаций, скидки при оплате жилья и ЖКУ. Также власти будут содействовать занятости многодетных родителей в предпринимательстве.

Кроме того, в Чувашии продолжат работать другие, ранее действовавшие меры поддержки для многодетных малоимущих семей. Так, к примеру, с 1 сентября школьники 5-11 классов смогут завтракать и обедать в столовых образовательных учреждений бесплатно. Также правительство Чувашии вдвое увеличило размер компенсации за проездной билет на троллейбус для школьников из малоимущих семей.

чувашинформ.рф