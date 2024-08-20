В Ибресях по просьбе жителей убрали аварийную детскую площадку

Прохудившиеся ступени к горке, торчащие штыри, железобетонные плиты… На аварийное состояние детской площадки в Ибресях указали пользователи соцсетей.

«По Пионерской площадку убрали. Мы благодарим вас за вашу активность и неравнодушие», – отреагировал глава Ибресинского округа Игорь Семёнов под постом после того, как специалисты ЦУР Чувашии зафиксировали и обработали сигнал, а конструкция была убрана.

Отметим, жители республики внимательно относятся к состоянию детских площадок и регулярно пишут сообщения об этом в адрес органов власти – только за август поступило 34 таких сигнала. Чаще всего вопрос поднимают чебоксарцы и новочебоксарцы.

чувашинформ.рф