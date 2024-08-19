В столице Чувашии появился фристайл-парк

На базе республиканской Спортивной школы олимпийского резерва № 2 появился фристайл-парк, включающий аэроподушку и новую канатную дорогу.

Аэроподушка размером 55×25 м и искусственное покрытие для разгонной трассы к ней были куплены на средства из внебюджетных источников при поддержке председателя Комитета Государственной Думы России по финансовому рынку Анатолия Аксакова, буксировочная канатная дорога протяжённостью 340 метров — за счёт средств республиканского бюджета.

Обновленная материально-техническая база спортивного объекта позволит фристайлистам Чувашии оттачивать свое мастерство в дисциплинах «слоуп-стайл» и «биг-эйр».

«Новый фристайл-парк является одним из немногих в стране. Сегодня здесь уже ведут подготовку наши спортсмены – отрабатывают акробатические трюки и совершенствуют технику. Аэроподушка имеет необходимое скольжение, а канатная дорога существенно сокращает время подъема. Очень важно, что теперь наши спортсмены смогут вести тренировочный процесс и поддерживать свою физическую форму круглогодично», — акцентирует министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров.

«Очень важно, чтобы наша молодежь тренировалась на современных объектах в комфортных условиях. Это позволит улучшить качество подготовки к значимым спортивным соревнованиям», — отметил депутата Государственной Думы Анатолий Аксаков.

Напомним, в рамках реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», главная цель которого к 2030 году увеличить количество систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей России до 70 %, для отделений биатлона и фристайла СШОР № 2 закуплены лыжи, крепления и палки. В прошлом году воспитанники отделений лыжных гонок и биатлона получили лыжные ботинки и средства для улучшения скольжения лыж.

Минспорта Чувашии.