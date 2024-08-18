40 лет назад было решено праздновать День города Чебоксары ежегодно

В этом году столица Чувашии отмечает 555-летие со дня своего основания. В настоящее время День города отмечается в третье воскресенье августа. Однако так было не всегда.

На 9-й сессии городского Совета народных депутатов от 14 марта 1984 г. было принято решение об установлении ежегодного празднования Дня города Чебоксары в третью субботу сентября, и свое 515-летие Чебоксары отметили 21 сентября того года. Впервые празднование Дня города прошло насыщенно и незабываемо.



Но уже 16 мая 1986 г. на шестой сессии городского Совета народных депутатов 19-го созыва было решено празднование Дня города Чебоксары проводить в июне через каждые 5 лет, начиная с 520-летия (1989 г.). Вот как сообщала о праздновании газета «Советская Чувашия» 23 мая 1989 г.: «… Праздничная процессия прибывает к Чувашскому драмтеатру, где и разворачивается шумный костюмированный бал. Зеленая сцена на берегу городского залива. Здесь происходит основное событие праздника – театрализованное представление «Чебоксарские огни». Перед взорами тысячи людей, расположившихся на крутом косогоре, воскрешается древний чувашский обычай – песнопение на воде. А затем вниманием овладевает хозяин действия Нептун – батюшка морей. С почестями, подобающими его сану, он встречает Волгу-матушку. С ее появлением залив преображается: на искусственных островках загораются костры, а по водной глади цепочками разбегаются многочисленные огоньки-фонарики. По мере того, как на сцене выступают артисты, огоньков становится все больше и больше. Слегка покачиваясь на волнах, они составляют огромное мерцающее поле… Постепенно, сносимые ветром в сторону, догорают огоньки, завершается и праздник. Но нет. Это, оказывается, еще не все. Главный сюрприз – впереди. По сигналу Нептуна на противоположном берегу вспыхивают крутящиеся установки, щедро раздаривающие свои огни водам залива. На темном фоне сумерек проявляется светящаяся надпись: Чебоксары – 520». Включаются фонтаны – выстроенные в ряд поливомоечные машины. А воздух буквально сотрясается от резких разрывов праздничного салюта…»



Начиная с 1997 г. празднование Дня города перенесено с 3-го воскресенья сентября на 3-е воскресенье августа. С тех самых пор День города отмечается чебоксарцами ежегодно.



Источник: ГАСИ Чувашии.