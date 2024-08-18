Следствие выявило новые нарушения законодательства

В рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего вице-премьера Чувашской Республики Павла Данилова выявлены нарушения миграционного законодательства.

По версии следствия, фигурант дела получил взятку в размере 50 млн рублей за заключение подведомственными Минстрою Чувашии учреждениями государственных контрактов с организациями. Один из них — контракт на проведение ремонтных работ в Доме Советов в Чебоксарах, который является объектом культурного наследия народов Российской Федерации федерального значения.



6 августа следователями СУ СКР по Чувашии во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России, Росгвардии в здании Дома Советов был проведен обыск. В ходе него были выявлены 23 мигранта, среди которых есть граждане Узбекистана. Из них 16 человек осуществляли незаконно трудовую деятельность, еще 4 находились на территории России нелегально. Все они привлечены к административной ответственности, в отношении части из них принято решение о выдворении. Кроме того, решается вопрос о привлечении к ответственности работодателя – ООО «Консорциум строительных компаний» за незаконное привлечение к трудовой деятельности мигрантов. Действиям лиц из числа Правительства Чувашской Республики также будет дана надлежащая правовая оценка.

СУ СКР по Чувашии.