Неуплата налогов добровольно влечет их взыскание в судебном порядке

В соответствии со ст. 57 Конституции Российской Федерации и ст. 23 Налогового кодекса Российской Федерации каждый обязан оплачивать законно установленные налоги и сборы.

Налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах.

Обязанность по уплате налога должна быть выполнена в срок, установленный законодательством о налогах и сборах. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога является основанием для направления налоговым органом налогоплательщику требования об уплате налога. В случае неуплаты налога в установленный срок начисляется пеня за каждый день просрочки.



На основании ст. 48 Налогового кодекса РФ в случае неисполнения физическим лицом обязанности по уплате налога, сбора, пеней, штрафов налоговый орган вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании налога, сбора, пеней, штрафов за счет имущества в пределах сумм, указанных в требовании об уплате налога, сбора, пени, штрафа.



Так, Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике обратилось в Шумерлинский районный суд с административным иском к гражданину с требованием о взыскании страховых взносов и пеней по ним, мотивируя это тем, что после сдачи ответчиком налоговой декларации и проведенной ее проверки выяснилось, что сумма задолженности, подлежащая взысканию, составляет 34,3 тыс. рублей.



Требование налоговой службы ответчиком было проигнорировано. В суд он тоже не явился. Решением суда исковые требования Управления ФНС по Чувашии удовлетворены в полном объеме. В пользу управления с ответчика взыскали страховые взносы, пени, а также госпошлину.

Пресс-служба Шумерлинского райсуда.