Как жители тратят своё время?

В августе-сентябре в России пройдёт выборочное наблюдение использования суточного фонда

времени населением, в котором примут участие 45 тыс. домохозяйств.



Периодичность исследования – один раз в пять лет. Жителей спросят о том, сколько они тратят времени на различные виды деятельности в будние и выходные дни: на уход за детьми и их воспитание, досуг, сон, выполнение домашней работы и многое другое.



На территории Чувашской Республики обследование пройдёт с 20 августа по 18 сентября и охватит 448 домохозяйств в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Алатыре, Шумерле, Мариинском Посаде, Цивильске, в Алатырском, Батыревском, Вурнарском, Ибресинском, Канашском, Комсомольском, Красночетайском, Моргаушском, Урмарском, Цивильском, Чебоксарском, Ядринском и Яльчикском муниципальных округах.



При визите в квартиру или частный дом интервьюеры покажут паспорт и специальное удостоверение, предложат жителям ответить на определенный перечень вопросов. Сведения, полученные в ходе анкетирования, конфиденциальны.



Согласно результатам опроса, проведенного в 2019 году, мужчины и женщины по-разному использовали своё время. Среди опрошенных в возрасте 15 лет и старше в будние дни на домашние дела у слабого пола уходит в среднем 3,5 часа, у сильного – 1,5 часа. Воспитанию детей и уходу за ними женщины уделяют около 1 часа, мужчины – менее 15 мин. В выходные дни на общение и досуг женщины тратят в среднем 4 часа, мужчины – более 5 часов. В будние дни на сон оба пола отводят около 8 часов, в выходные – на 1 час больше.



Чувашстат.