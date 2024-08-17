Чувашия демонстрирует высокую эффективность цифрового государственного управления

В республике продолжается успешная реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление», который является частью национального проекта «Цифровая экономика». «Достижения в этом направлении подтверждают высокую эффективность работы региона и значительный прогресс в цифровизации госуслуг», – отмечает глава Минцифры Чувашии Михаил Степанов.

Население Чувашии все больше довольно качеством предоставляемых электронных услуг. Согласно последним данным, удовлетворенность пользователей составляет 4,44 балла при плане 4,40. Особенно впечатляющим достижением является то, что 100 % массовых социально значимых услуг теперь предоставляются через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Этот показатель превзошел целевой уровень в 95 %, что свидетельствует о полной доступности электронных сервисов для населения.



Кроме того, 82,5 % всех обращений за госуслугами осуществляются полностью онлайн, без необходимости личного посещения государственных органов или МФЦ. Все больше жителей Чувашии предпочитают пользоваться именно этим удобным и современным способом взаимодействия с государством. Это значительно упрощает процесс получения услуг для граждан и экономит их время.



В 2024 году была продолжена работа по обеспечению взаимодействия граждан с органами власти через платформу обратной связи. Этот шаг стал важным для оперативного решения вопросов, возникающих у населения, и повышения уровня доверия к государственным структурам.

По информации Минцифры Чувашии.