Поддержку близких чувствует и в бою

Наша газета неоднократно рассказывала читателям о земляках — участниках специальной военной операции. Как правило, мы знакомимся с ними, когда они приезжают в плановый отпуск.



С одним из них, Вадимом Лариным, мы встретились уже практически перед его отъездом и из непродолжительной беседы стало ясно, что перед нами сильный и мужественный человек.

Вадим Витальевич — уроженец деревни Эшменейкино. После окончания школы был призван в армию — служил в ракетных войсках в разведроте. Армейские годы хоть и не назовешь простыми, но они запомнились ему на всю жизнь, ведь именно там Вадим сдружился со многими сослуживцами и не теряет связи с ними по сей день.



После службы В. Ларин учился в Калининском ПТУ на водителя, а позже связал свою жизнь со сферой строительства. Около 20 лет он проработал на стройках Москвы и других городов, участвовал в строительстве Олимпийской деревни в Сочи.



На специальную военную операцию Вадим Витальевич ушел добровольцем 16 октября 2022 года. В настоящее время он служит в Запорожье, является сержантом по званию и командиром отделения. В своих кругах известен по позывному Батя. В числе боевых наград В. Ларина — медаль Жукова и медаль «За отвагу».



Его сослуживцы в основном поречане, но есть и из Шумерлинского округа — вместе с ним служит зять с позывным Мулкач (Заяц). Как отмечает В. Ларин, в боевых условиях все уже стали друг другу больше чем братьями и тяжело переживают потери. Без них на передовой не бывает, к сожалению.

В отпуск Вадим приехал уже в третий раз, и вегда это огромная радость для его большой семьи — супруги Татьяны, четверых детей и двухгодовалой внучки от старшей дочери. Старший сын Лариных недавно вернулся из армии, а двое других детей учатся в третьей школе. Они, как и положено детям участников СВО, пользуются мерами поддержки со стороны государства.



Поддержка со стороны членов семьи — самое главное, что помогает сохранять боевой дух. Возвращается боец с передовой, прочитает от родных сообщение, пошлет им весточку в ответ, и душа его наполняется новыми силами.

Татьяна Александрова.