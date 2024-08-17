Ваша помощь не завянет!

В школах Чувашии и Марий Эл фонд им. Ани Чижовой в восьмой раз проводит ежегодную благотворительную акцию «Дети вместо цветов».

Суть акции проста: школьники и их родители договариваются, что вместо десятков разных букетов на 1 сентября они принесут в класс по одному цветку, из которых и соберут один общий букет для учителя и поздравят его с праздником. А сэкономленные средства направляют на помощь детям с неизлечимыми заболеваниями.

В прошлом году в акции участвовали 248 классов из 65 школ, детские сады и частные доноры из 16 городов и сел Чувашии, Марий Эл, Москвы и Московской области. Ими было собрано 916 тысяч 284 рубля. На эти деньги для 26 детей с неизлечимыми заболеваниями закуплено специализированное лечебное питание на 3 месяца (15 человек), медицинское оборудование для дыхания (1 человек), технические средства реабилитации (8 человек), оборудование для общения для неговорящих детей (2 человека).



В этом году собранные в ходе акции средства направят на помощь 94 детям — на лечебное питание, медицинские изделия, на коляски, шезлонги для купания, подъемники, ходунки, средства для ухода за лежачими больными. Установлен конкретный размер сбора — 2 миллиона 354 тысячи рублей.

Один из тех ребят, ради кого стоит участвовать в акции «Дети вместо цветов», — Дима из Новочебоксарска. У него нет родителей, заботится о нем бабушка. Дима страдает от микроцефалии, аномалии Денди-Уокера и ДЦП. Он не может ходить и глотать, поэтому питается через гастростому. Уход за ребенком сложный: поднимать, кормить, менять подгузники. Для спокойствия бабушки важно иметь запас медицинских расходников, таких, как гастростомы, стоимостью 20 тысяч рублей.



Или вот Саша из Чебоксар — с рождения не умеет говорить из-за заболевания ДЦП, но научился общаться карточками. Саша поддерживает свое здоровье лечебной смесью, без которой обычное питание не дает ему силы.

Присоединиться ко всероссийской акции просто — на сайте dvc.fondani.ru. Для участников акции партнеры фонда приготовили подарки: «сертификаты красоты» для учителей, сертификаты на посещение игровых центров и квестов для классов, скидки на обучающие курсы, канцтовары и книги.



Н. Соловьев.