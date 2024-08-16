Техникум готовится к созданию Центра цифрового образования

На капитальный ремонт помещений Шумерлинского политехнического техникума, предназначенных для центра «IT-куб», Правительство Чувашии выделило из резервного фонда 24,9 млн рублей. Еще 20,7 млн рублей предусмотрены в республиканском бюджете на приобретение для центра необходимого оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания.



Планируется, что IT-куб распахнет свои двери в сентябре. В нем организуют работу по направлениям: программирование на Python и на Java, программирование роботов, разработка VR/AR приложений, системное администрирование, кибергигиена и работа с большими данными. Также в центре появятся зона коворкинга и шахматная гостиная.



Источник: право21.рф.