Полезный опыт для ребят

Со 2 по 12 августа в Чебоксарах проходил этап детского Кубка России по шахматам «Шоколадный кубок». Он проходил второй год подряд, собрал множество сильнейших шахматистов России среди детей и успел стать важным спортивным событием для Чувашии.

Шахматный турнир сопровождался обширной программой: проходили лекции, игры с шахматным роботом, различные конкурсы, матчи участников турнира в футбол и настольный теннис и многое другое.



В турнире приняла участие делегация из 7 учеников шахматной секции «Пегас» ДДМТ г. Шумерли. В нее вошли С. Трофимова, Арс. Оленин, Н. Егоров, А. Савельев, А. Киселев, Арт. Оленин и А. Захаров. Шумерлинцы достойно выступили на этом сильном всероссийском соревновании.



Участие в этапе детского кубка России — огромный опыт для ребят. Желаем им продолжать совершенствоваться и новых ярких страниц в их шахматной биографии!



ДДМТ г. Шумерли.