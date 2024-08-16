Очередной день стажировки участника программы «Время героев» прошел в Чувашской Республике

15 августа 2024 года полковник Александр Тихонов, который в настоящее время проходит стажировку в рамках программы «Время героев», прибыл в Чувашскую Республику.

«Время героев» – это программа Высшей школы государственного управления Президентской академии, которая реализуется по поручению Главы государства Владимира Путина для участников СВО. Военнослужащие проходят обучение и получают практический опыт государственного управления для последующей работы в структурах госвласти и госкорпорациях. Наставником Александра Тихонова является полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. За успешное выполнение боевых задач герой СВО награжден пятью орденами, в том числе тремя орденами Мужества.

Александр Тихонов посетил чувашский филиал Государственного фонда «Защитники Отечества», пообщался с участниками специальной военной операции и членами их семей, а также с сотрудниками фонда. «Работа Фонда выстроена грамотно: военнослужащим, участникам специальной военной операции, членам их семей обеспечивается и психологическая поддержка, и работа, и социальная защита», – поделился впечатлениями полковник.

Чувашский фонд «Защитники Отечества» стал уже четвертым, куда приехал Александр Тихонов в рамках своей стажировки. Ранее он познакомился с работой филиалов в Самарской, Пензенской и Нижегородской областях.

Руководитель чувашского филиала Елена Зайцева провела экскурсию и ознакомила Героя с работой регионального отделения Госфонда. С момента открытия филиала сотрудники приняли более 15000 обращений. Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента РФ Владимира Путина. Основная цель – персональное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей. Фонд помогает защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и с переобучением и трудоустройством, оказывает юридическую поддержку.

В этот же день Александр Тихонов познакомился с деятельностью Центра управления регионом Чувашской Республики. Сообщения в соцсетях, которые фиксируют и обрабатывают специалисты ЦУР от жителей республики, зачастую касаются мер поддержки бойцов. Многие их них просят оказать квалифицированную помощь в решении различных жизненно важных вопросов.

«С начала работы нашего Центра мы обработали уже почти 240 тысяч сообщений. И год от года их количество только увеличивается», – отметила руководитель ЦУР Чувашии Татьяна Немцева.

Александр Тихонов отметил, что ему, как слушателю образовательной программы «Время героев», важно знать и слышать чаяния своих земляков, быть в курсе тех обращений, которые от них поступают через разные каналы связи.

Участник программы «Время героев» Александр Тихонов уже успел посетить ЦУР ПФО и ЦУР Нижегородской области в Нижнем Новгороде.

Александр Тихонов ознакомился со всеми отделами Центра, увидел, как работает система «Инцидент-Менеджмент» и насколько оперативно органы власти реагируют на обращения жителей в соцсетях и на Платформе обратной связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе».

Тихонов высоко оценил результаты деятельности ЦУР, отметил важность и актуальность коммуникации между органами исполнительной власти, местного самоуправления и жителями.