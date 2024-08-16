Госслужащие и сотрудники учреждений Чувашской Республики обучились навыкам информационной безопасности

Эксперты компании «СёрчИнформ», ведущего российского разработчика средств защиты информации, при поддержке Минцифры Чувашии провели учебный вебинар для сотрудников органов власти и местного самоуправления, а также государственных и муниципальных учреждений Чувашии. В обучении приняли участие 342 сотрудника исполнительных органов Чувашской Республики, региональных ведомств в сфере финансов, юстиции, экономики, муниципальных администраций, учреждений образования и медицины.

На вебинаре слушатели узнали об актуальных угрозах безопасности конфиденциальной информации, которые встречаются в рабочей деятельности сотрудников органов власти и учреждений, способах их предотвращения на рабочих местах, противодействия социальной инженерии. Обучение было адаптировано под широкий круг участников с любым уровнем подготовки в ИТ и не требовало специальных знаний в информационной безопасности.

«Предотвращение ИБ-угроз – один из основополагающих аспектов эффективной цифровой трансформации региона. Выполнение этой задачи требует регулярного повышения уровня ИБ-компетенций сотрудников, непосредственно работающих с чувствительной информацией, в особенности, с персональными данными граждан. Для этого мы привлекли сотрудников органов власти и подведомственных учреждений к обучению в рамках мероприятия «СерчИнформ». На нем в понятной и практико-ориентированной форме была донесена актуальная и нужная информация об ИБ-рисках и противодействии им. Считаем, практику проведения такого обучения целесообразной и полезной для дальнейшего распространения», – рассказал министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Степанов.

Отметим, мероприятие прошло в рамках реализации регионального проекта «Информационная безопасность» нацпроекта «Цифровая экономика», направленного на повышение уровня информационной безопасности в регионе.

Минцифры Чувашии.