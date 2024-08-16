В зону СВО передано охотничье оружие

По словам участников специальной военной операции, оно хорошо зарекомендовало себя в борьбе с беспилотными летательными аппаратами.



В соответствии с законодательством России собственники огнестрельного оружия имеют право продавать либо передавать в порядке дарения находящееся у них в собственности оружие и патроны к нему в государственные военизированные организации для их дальнейшего использования с предварительным уведомлением территориального органа Росгвардии.

Специалисты чувашского Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии передали в зону СВО 13 единиц охотничьего оружия и патроны к нему. Так, 1 августа состоялась очередная передача сданного охотничьего оружия и боеприпасов к нему заместителю командира чувашского батальона «Атăл» майору Владимиру Кузнецову, которое уже доставлено в зону СВО. Военнослужащие поблагодарили жителей Чувашии за поддержку. К отправке готовятся еще более 50 единиц оружия.



Граждане, желающие пожертвовать оружие в пользу воинских частей и организаций Министерства обороны Российской Федерации, могут обратиться в территориальные подразделения Росгвардии, где сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы помогут составить все необходимые документы (договор пожертвования, акт приема-передачи) и организуют передачу сданного оружия и патронов к нему в воинские части.



Можно и самостоятельно обратиться с вопросом пожертвования оружия в воинские части и организации Министерства обороны Российской Федерации с предварительным уведомлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации или ее территориального органа по месту выдачи им разрешения на хранение или хранение и ношение оружия.



Управление Росгвардии по Чувашии.

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8 августа вступил в силу федеральный закон № 279-ФЗ, упрощающий передачу конфискованного оружия в зону спецоперации.

Автор законодательной инициативы, глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн ранее отмечал, что на складах МВД и Росгвардии находится более 250 тысяч единиц огнестрельного оружия, как конфискованного, так и сданного собственниками на уничтожение или невостребованного в течение года.

Закон позволит напрямую передавать такое оружие и патроны в Минобороны, Росгвардию и иные государственные военизированные организации. Порядок такой передачи определит правительство РФ, а процесс его администрирования возлагается на Росгвардию как на регулятора оборота оружия.



Источник: РИА «Новости».