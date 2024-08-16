Бригады скорой снабдили новыми планшетами

140 новых электронных планшетов передал Минздрав Чувашии службе медицины катастроф и скорой помощи в июле. Все 102 бригады, которые выходят на линию ежедневно по всей республике, уже получили новые планшеты взамен устаревших.

Автоматизированные рабочие места (АРМ) – так официально называются электронные планшеты экипажей скорой помощи. Подключенные к Республиканской медицинской информационной системе и базе Территориального фонда обязательного медицинского страхования, устройства делают совместную работу оперативного отдела и выездных бригад более быстрой и слаженной. На мобильное электронное устройство бригада получает вызов от диспетчера с данными о пациенте: адрес, телефон, жалобы. «Уже по пути на адрес в планшете мы смотрим историю болезни человека. Сведения о хронических заболеваниях, аллергических реакциях на лекарства, госпитализациях нужны нам при оказании пациенту экстренной медицинской помощи. В планшетах намного удобнее заполнять карты вызовов – при введении имени, фамилии, отчества и даты рождения человека в нужных графах автоматически появляются данные его паспорта, СНИЛСа и страхового полиса. Это значительно экономит время. Еще мы можем передать в лечебные учреждения сведения о состоянии пациента и необходимой ему помощи. Что нас радует — с недавнего времени в электронные устройства добавили «тревожную кнопку». Она передает сигнал об угрозе для нашей жизни напрямую в службу 112», — говорят медицинские работники бригад скорой помощи.



Первые электронные мобильные устройства для бригад скорой помощи были приобретены в 2017 году. А в 2020 году уже каждый экипаж выезжал на вызовы к пациентам с планшетом. Но эти 159 устройств со временем начали терять производительность. «Срок службы электронных планшетов при нормальном использовании составляет 4-5 лет. Поскольку бригады скорой помощи работают с ними круглосуточно, то этот срок сокращается вдвое. В итоге устройства могут выйти из строя в любой момент, а бригада не сможет получать вызовы и выполнять свою работу в полном объёме. Поэтому в прошлом году учреждение закупило 26 планшетов для частичного обновления компьютерного парка. Новой партии планшетов, полученных от Минздрава в этом году, хватило на полную замену устаревших устройств. В резерве остались устройства для замены в случае поломки», — объясняет начальник информационного отдела Иван Чернов.



Проект цифровизации скорой помощи реализует Министерство здравоохранения Чувашской Республики в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении».



Источник: Республиканский центр медицины катастроф и скорой медпомощи.