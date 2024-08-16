Именно о таких семьях и говорили на мероприятии «Большие семейные выходные», которое в минувшую субботу прошло в Егоркинской сельской библиотеке.

Иван Леонидович и Светлана Георгиевна Ерофеевы знают, как не растерять за 35 лет совместной жизни любовь, преданность и тепло взаимоотношений. Супруги родом из Егоркинского сельского поселения: Иван Леонидович из деревни Савадеркино, а Светлана Георгиевна из деревни Пояндайкино. Судьбоносное знакомство произошло на свадьбе у соседа Светланы. Она тогда была студенткой Канашского педучилища, а Иван — студентом волгоградской Высшей школы МВД СССР. Мимолетное знакомство перешло в душевное общение, потом в сердечные отношения и предложение руки и сердца. 2 августа 1989 года они обвенчались, а 8 августа расписались и сыграли свадьбу. В браке они родили и воспитали сына и дочь, дали им достойное образование.

Сапожниковы

Для семьи Николая Андреевича и Людмилы Никифоровны Сапожниковых точкой отсчета стал 1974 год, когда они соединили свои судьбы узами брака. Познакомились случайно: студентка Чувашского сельскохозяйственного института, будущий агроном Людмила приехала на практику в колхоз «Большевик» Шумерлинского района, а чуть позже приехал на практику Николай. Сапожниковы воспитали и вырастили троих сыновей, дали им образование. Сегодня юбиляры не нарадуются своими внучками, которых у них 6.

Три поколения семьи Игнатьевых дружно живут в одном большом доме, деля и быт, и праздники. Это родители — Николай Тимофеевич и Валентина Николаевна, сын Денис с женой Ниной и их дети, Кира и Дамир. Молодые с юности активно занимаются спортом, отдавая предпочтение легкой атлетике, и сейчас прививают любовь к спорту своим детям. В этом году семья представляла Шумерлинский муниципальный округ на республиканских семейных играх и заняла призовое место.



Всех участников теплой встречи в стенах библиотеки приветствовали первый заместитель главы администрации — начальник УБРТ Татьяна Маркина, заведующая сектором культуры и архивного дела, председатель женсовета Шумерлинского муниципального округа Наталья Николаева, начальник Егоркинского территориального отдела Ольга Улисова. Они вручили героям мероприятия благодарственные письма администрации Шумерлинского муниципального округа за большой вклад в укрепление института семьи, достойное воспитание детей, сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций.



Поздравления юбиляры супружеской жизни получили и от своих детей, друзей, односельчан. Самым добрым и душевным подарком стали творческие номера Галины Герасимовой и её внуков.



Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.