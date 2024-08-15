Сервис «Земля для стройки» помогает многодетным семьям Чувашии выбрать участки

Многодетные родители могут самостоятельно выбрать участок для строительства дома. Электронный сервис Росреестра «Земля для стройки» им в помощь. Он доступен на Публичной кадастровой карте (ПКК) Росреестра, и поможет найти свободные земельные участки, предназначенные для строительства жилья.

На данный момент сервис предоставляет данные о 84 доступных участках и территориях, предназначенных как для многоэтажной застройки, так и для строительства частных домов.

На цифровой платформе можно просмотреть крупные земельные участки, из которых затем выделяются оптимальные для возведения дома территории. Многодетные семьи, например, могут самостоятельно изучить доступные земли и подобрать подходящее для место.

Воспользоваться сервисом «Земля для стройки» можно на сайте Росреестра на платформе «Публичная кадастровая карта». В поисковой строке выбираете «Земля для стройки» и набираете 21:*. Далее можно выбрать по списку подходящий округ, изучить свободные участки и сразу же подать обращение в Минэкономразвития Чувашии.

чувашинформ.рф