В Чувашии ежегодно проводятся более двух тысяч мероприятий для молодежи

С 2017 года доля молодежи в России выросла на 44%. Вместе с количеством молодых россиян растет и поддержка, и возможности для самореализации. И государство, и молодые люди понимают: будущее российской молодежи неотделимо от развития страны.

В Чувашии четверть населения — молодые люди. Благодаря поддержке Президента и Росмолодежи у нас реализуется большое количество мер поддержки молодого населения, проводятся грантовые конкурсы, принята новая отдельная госпрограмма «Молодежь Чувашской Республики». По словам Главы региона Олега Николаева, «молодежь была и остается движущей силой региона, ее неисчерпаемый потенциал может служить во благо родной республики».

«Реальным инструментом поддержки юных жителей республики должна стать государственная молодежная политика. Она способствует раскрытию их потенциала на любом этапе – от школы до вуза и после трудоустройства», — отмечает Олег Николаев.

Лучшие традиции государственной политики в молодежной сфере продолжает новый нацпроект «Молодежь и дети», который анонсировал Президент Владимир Путин. Нацпроект поможет обеспечить становление нового поколения молодых людей — патриотически настроенных, высоконравственных и ответственных, способных укрепить суверенитет, обеспечить конкурентоспособность и будущее развитие России.

Финансирование молодежной политики в Чувашии планомерно увеличивается. Чувашия в 2024 году стала точкой притяжения молодежи со всей страны. Весь год в республике проходят всероссийские, окружные форумы, направленные на раскрытие творческого потенциала молодежи, формирование патриотизма.

Так, на днях в Чувашии при поддержке Росмолодёжи впервые пройдёт фестиваль «Уличная Классика». «Приглашаю всех в рамках 555-летия Чебоксар 17 августа посетить фестиваль экшн-спорта и уличной культуры «Уличная Классика — 2024». Всех ждёт зрелищное шоу — эндуро-гонки «Путь Чапая», — поделился в соцсетях начальник Управления Главы Чувашской Республики по молодежной политике Иван Филиппов, отметив что ежегодно в республике проводят более двух тысячяркихразноплановыхмероприятий для юношей и девушек.