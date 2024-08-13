Мошенники разработали новую схему мошенничества с использованием портала Госуслуг и приложения «Госключ»

В России появилась новая схема мошенничества, нацеленная на людей пенсионного и среднего возраста. Она связана с использованием портала Госуслуг и приложения для электронной подписи «Госключ».

Схема работает следующим образом:

Мошенники получают доступ к личному кабинету на Госуслугах. Загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами пользователя. Жертва получает сообщение о том, что доверенность нужно подписать с использованием Госключа. Затем жертве поступает телефонный звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, который под угрозой потери денежных средств убеждает подписать доверенность. Далее человеку звонит другой сотрудник и сообщает, что человек стал жертвой мошенников, и нужно срочно «перевести деньги на безопасный счет».

«Важно помнить, воспользоваться приложением «Госключ» и подписать в нем документы может только владелец подписи. Если кто-то утверждает, что подписал важный документ с помощью вашего «Госключа», это обман. Подделать электронную подпись в «Госключе» невозможно». Госуслуги также надежно защищены. Мошенники могут получить доступ к аккаунту только в том случае, если пользователь сам передаст всю необходимую для входа информацию. Никому не сообщайте данные для входа на портал Госуслуг. Сотрудники «Госуслуг» никогда не звонят гражданам и не просят сообщить логин, пароль, а также код подтверждения авторизации из SMS или Push-уведомления», — комментирует руководитель Минцифры Чувашии Михаил Степанов.

Отметим, в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» при поддержке Минцифры России реализуется программа кибергигиены и повышения грамотности граждан по вопросам информационной безопасности. Программа учит взрослых и детей защищать свои данные, безопасно общаться и работать в интернете.

Полезные ресурсы о кибергигиене:

— на портале «Кибербезопасность – это просто» (https://www.gosuslugi.ru/cybersecurity) на Госуслугах можно познакомиться с важными правилами поведения в интернете, скачать карточки и поделиться ими с близкими, пройти тест на знание киберграмотности. Раздел посетили более 3 млн пользователей;

— на сайте «КиберЗОЖ» (https://киберзож.рф/) собраны главные полезные привычки для работы в интернете. Размещены рекомендации о том, какие пароли лучше не использовать, как определить фишинговое письмо и почему стоит подключить двухфакторную аутентификацию;

— на сайте «Прокачай скилл защиты» (https://прокачайскиллзащиты.рф/) в игровой форме рассказывают, что такое социальная инженерия, как не подхватить цифровой вирус и какие пароли создавать, чтобы их не взломали;

— на сайте «Кибербуллинг» (https://кибер-буллинг.рф/) молодые люди узнают, что делать с агрессией в интернете, как общаться с недоброжелателями и как известные блогеры справляются с неприятными ситуациями в сети;

— на сайте «Выучи свою роль» (https://выучисвоюроль.рф/) подробно рассказывают, какие уловки используют телефонные мошенники и как им противостоять. Здесь можно не только узнать, но и потренироваться правильно отвечать на такие звонки с помощью чат-бота.

Минцифры Чувашии.