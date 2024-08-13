Большинство жителей знают о проведении в Чувашии Года экологии

Свыше половины жителей Чувашии знают о проведении в республике Года экологической культуры и бережного природопользования

Данные опроса, проведенного в соцсетях, озвучили в ЦУР Чувашии. Подавляющая часть респондентов, 79%, одобряет организацию в регионе года экологической культуры и бережного природопользования.

В ТОП-3 событий тематического года, интересных людям, по информации Центра управления регионом, входят мероприятия по озеленению и благоустройству населенных пунктов (53%), научные экологические исследования (23%), экологические образовательные мероприятия (21%).

Исследование проведено методом River Sampling среди пользователей «ВКонтакте» и «Одноклассники», в нем приняли участие более 600 респондентов. Данные опроса репрезентативны по структуре пользования основными социальными сетями и отражают срез мнений наиболее активных их пользователей.

Отметим также неравнодушие жителей Чувашии к состоянию окружающей среды. С начала лета они оставили в соцсетях около четырех десятков сообщений о несанкционированных свалках. Каждый сигнал взят в работу.

чувашинформ.рф