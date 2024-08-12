ФЕСТИВАЛЬ «НЕБОФЕСТ» 2024 ОТМЕТИТ СВОЙ ПЯТЫЙ ЮБИЛЕЙ В КЕМЕРОВО

Масштабный мультиформатный фестиваль «НЕБОФЕСТ» отметит свой пятый юбилей в Кемерове 18 августа на аэродроме «Кемерово-Северный». Гостей ждёт большая парашютно-авиационная программа, много спортивных активностей и выступления российских звёзд. В этом году мероприятие пройдет при поддержке национальных проектов России.

Главной изюминкой фестиваля является парашютный спорт. Однако, «НЕБОФЕСТ» – это мультиспортивный фестиваль. Гостей ждут разнообразные спортивные активности, соревнования и показательные выступления от региональных и общероссийских спортивных федераций. При поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» будут организованы зарядки с участием тренеров и спортсменов региона.

Традиционно на фестивале всех гостей ждёт обширная парашютная программа: прыжки с парашютом на точность приземления лучших спортсменов региона и страны, показательные прыжки купольных пилотов на дальность, укладка спортивного парашюта. Также гости смогут «прыгнуть» с парашютом в очках виртуальной реальности, а самые смелые – совершить настоящий прыжок в тандеме с опытным инструктором.

Как и всегда на «НЕБОФЕСТЕ», для гостей будут работать: фуд-корт с разнообразной кухней, творческий арт-квартал с мастер-классами, яркие фотозоны, множество активностей для детей любого возраста и их родителей, ярмарка изделий ручной работы, косплей-зона.

С прошлого года фестиваль расширил свою образовательную концепцию. При поддержке национального проекта «Образование» на площадке будет представлен образовательный кластер. Свои зоны презентуют образовательные организации региона, будут проведены мастер-классы и обучающие занятия. Учреждения культуры проведут мастер-классы, в рамках которых расскажут о возможностях национального проекта «Культура».

Завершит мероприятие концерт российских звезд.

Как и всегда, вход на фестиваль для гостей будет совершенно бесплатным! Узнать подробную информацию о мероприятии можно на официальном сайте http://небофест.рф/.