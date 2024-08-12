Михаил Степанов: «Доступ к качественной мобильной связи и широкополосному интернету открывает новые возможности для жителей Чувашии»

В рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика» на территории Чувашской Республики продолжается расширение телекоммуникационной инфраструктуры. В 2024 году будут установлены две новые базовые станции в малых населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек. Сельские жители деревни Ятманкино Моргаушского округа и села Янгильдино Козловского округа скоро смогут ощутить все преимущества современной связи, так как сроки установки базовых станций по контракту определены до конца года.

«Установка базовых станций в отдаленных и малонаселенных районах — это не просто шаг вперед в развитии телекоммуникаций, но и важный социальный проект, который призван сократить цифровое неравенство. Доступ к качественной мобильной связи и широкополосному интернету открывает новые возможности для местных жителей: удаленная работа, доступ к государственным и медицинским услугам, онлайн-образование, а также связь с близкими и друзьями — все это становится реальностью», — подчеркивает министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Степанов.

Отметим, в рамках реализации федерального проекта по устранению цифрового неравенства более 375 малонаселенных, отдаленных и труднодоступных пунктов Чувашии с численностью населения от 100 до 500 человек получили доступ к современным услугам связи. Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями, в Чувашии составляет 100%. Этот факт подчеркивает успешное выполнение задач национального проекта «Цифровая экономика» и усилия региональных властей по обеспечению каждого жителя республики равными возможностями доступа к современным технологиям.

Минцифры Чувашии.