Стоит ли покупать земельный участок без межевания?

Сейчас нет ограничений на продажу земельного участка в связи с отсутствием межевания земли. Отсутствие установленных границ не станет основанием для приостановления государственной

регистрации перехода права собственности на землю, например, при сделке купли-продажи.

Однако, покупая участок без межевания, вы фактически приобретаете кота в мешке. Именно отсутствие установленных границ может стать причиной конфликтов между соседями и последующего судебного спора, вплоть до сноса построек. Если участок не отмежеван, значит юридически его границы не определены, никто точно не знает, как они должны проходить на местности. По такому участку нет достоверных сведений о его фактической площади. Соответственно, нет никакой гарантии, что вы покупаете по документам 6 соток (а на самом деле их 5), да и постройки наполовину могут оказаться на соседнем участке.



Покупая участок, вы должны ориентироваться не на забор, не на адресную часть, а на границы, которые внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Для участка это самая главная характеристика. Забор можно в любой момент передвинуть, а вот изменить установленные границы очень проблематично. Право собственности на участок распространяется только внутри зафиксированных координат.



Еще один совет. Посмотрите, отмежеваны ли соседние участки? Это можно сделать на Публичной кадастровой карте. Если смежные участки все с установленными границами, то это значит, что соседи согласовали границы с нынешним собственником. Вы можете проверить соответствие забора и установленных границ, вызвав геодезиста для выноса координат в натуре.



Что нужно сделать собственнику немежеванного участка? В первую очередь, необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который выезжает на место и проводит необходимые замеры. В договоре должны быть четко прописаны все тонкости по выполнению кадастровым инженером работы (смета, задание, цена, срок оплаты услуг, возможность направления документов в Росреестр от кадастрового инженера и др). Обязательный этап — процесс согласования границ с владельцами смежных участков.



По результатам проведения работ кадастровый инженер подготовит межевой план, содержащий сведения о характерных точках границ земельного участка. Итогом межевания станет внесение в ЕГРН сведений о границах участка, что позволит защитить права и сведет к минимуму земельные споры.



И еще один момент. Даже если вы покупаете отмежеванный участок, не лишним будет его перепроверить, вызвать кадастрового инженера и убедиться, что границы установлены верно и вы приобретаете именно тот участок, который указан в документах. В практике Росреестра были случаи, когда участки путали местами и фактически покупали чужую землю.



Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.