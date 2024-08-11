Стартовала благотворительная акция «Помоги пойти учиться»

Каждый желающий может внести свой вклад в помощь детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Дети будут рады любой помощи: канцелярским товарам, учебникам, портфелям, сезонной обуви, одежде, игрушкам и другим необходимым вещам. Также можно оказать адресную помощь тем, кто нуждается в социальной поддержке.



Желающие принять участие в благотворительной акции могут обратиться в центр с 8:00 до 17:00 час. по адресу: г. Шумерля, проезд Мебельщиков, д. 9. Или позвонить по телефонам: 8(83536) 2-91-27, 2-69-11, 2-05-36.



Шумерлинский КЦСОН.