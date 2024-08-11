Всего один вопрос: Госсовет и Госветслужба Чувашии приглашают пройти опрос

18 июля Конституционный суд РФ признал умерщвление бездомных животных исключительной мерой, применять которую можно только в случае их опасности для человека.

Государственный Совет Чувашии совместно с Государственной ветеринарной службой республики на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» организовали опрос, чтобы выяснить мнение граждан о том, как необходимо поступать с агрессивными безнадзорными животными. В опроснике всего один пункт: «Вы согласны или не согласны с тем, что в Чувашской Республике в отношении агрессивных животных без владельцев необходимо на законодательном уровне предусмотреть возможность умерщвления (усыпления)?» и даны 4 варианта ответа.



Отмечается, что опрос анонимный и его результаты представляются в обезличенном виде в формате статистики.



Голосование проводится до 31 августа. Его результаты будут учтены в последующих нормативных правовых актах.