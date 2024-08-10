Уборка урожая продолжается

С полей Шумерлинского округа собрано 1434 тонны зерна, обмолочено 672 га уборочных площадей. Урожайность с одного гектара в среднем по округу составляет 21,6 центнера. Хорошими темпами идет работа в СХПК «Комбинат», ООО «Грэйн Фэктори» и в хозяйстве ИП Мазумдер.



На полях работают 13 зерноуборочных комбайнов. Среднесуточный обмолот на 8 августа составил 200 га, средняя выработка 1 комбайна — 20 га.



Параллельно уборке зерновых культур в округе продолжается подготовка почвы под урожай следующего года. Подготовлено 1430 гектаров. Озимыми зерновыми планируется засеять 1930 гектаров.



Отдел с/х и туризма администрации Шумерлинского МО.