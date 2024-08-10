Как сменить управляющую организацию?

Любой собственник жилого/нежилого помещения вправе инициировать общее собрание, на повестку дня которого поставить вопрос о выборе иной управляющей компании или смене способа управления.

Договор между собственниками жилья и управляющей компанией заключается на срок от 1 года до 5 лет. Если управляющая компания не справляется со своими обязанностями или пренебрегает ими, то жильцы имеют право расторгнуть договор досрочно.



Для того чтобы сменить управляющую компанию, жильцы дома должны выполнить несколько процедур:

назначить дату общего собрания жильцов; провести общее собрание и рассмотреть вопрос о смене управляющей компании, а также о выборе новой управляющей компании;

провести голосование (решение считается принятым, если «за» проголосовало больше половины собственников помещений в доме от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме);

составить протокол собрания, в котором прописано решение и подтверждено согласие жильцов, и передать его и действующей управляющей компании, и выбранной в качестве замены.

Госжилинспекция Чувашии.