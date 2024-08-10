Дни здоровья и спорта начали проводиться по инициативе Минспорта Чувашии в 2013 году раз в квартал.



В 2014 году Указом Главы Чувашской Республики установлено ежемесячное проведение Дня здоровья и спорта, в ходе которого жители республики имеют возможность бесплатно посетить спортивные объекты.



Еще 5 раз в 2024 году (24 августа, 21 сентября, 26 октября, 23 ноября, 14 декабря) шумерлинцы могут бесплатно посетить спортивные объекты города и района. Но следует иметь в виду, что ФОК «Олимп» на период с 19 августа по 1 сентября будет закрыт для посещения в связи с проведением ежегодных профилактических работ.