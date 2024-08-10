Быть верным спорту и себе

В течение жизни каждый из нас имеет возможность менять свою профессию, мировоззрения, хобби, друзей и даже семью… Но по-настоящему счастливы, пожалуй, именно те, кому на протяжении многих-многих лет удается оставаться верным себе, своим принципам, увлечениям, избранному делу, самой жизни.



Несмотря ни на какие перипетии и превратности судьбы.

Сегодня мы расскажем нашим читателям о поистине уникальном человеке, до глубины души преданном главному делу всей своей жизни. Знакомьтесь: Пётр Семёнович Сидоров. Еще в школьные годы его сердце раз и навсегда было отдано физической культуре и спорту. Как лыжник и легкоатлет в свое время он неоднократно защищал честь сначала школы, потом училища, позднее организаций и предприятий города и района. Как спортсмен-физкультурник объездил полстраны, успешно представляя на соревнованиях по лыжным гонкам и легкой атлетике свою малую родину.



72-летний уроженец Ходар и сегодня полон сил и энергии, ведет активный образ жизни и по-прежнему с физкультурой и спортом на ты. В этом мы убедились, посетив гостеприимный дом Петра Семёновича в Ходарах.

Родился наш герой в ноябре 1951 года. Он был старшим сыном в многодетной семье. Родители работали в колхозе: отец электриком, мать на ферме. Сколько себя помнит, он всегда гонял мяч, быстро бегал, играл со сверстниками в футбол, зимой в хоккей. С лыжами по большому счету, вспоминает, подружился в классе шестом. А в седьмом уже стал вторым в районных соревнованиях по лыжным гонкам среди сверстников. «Тогда учитель физкультуры Иван Николаевич Арисов подарил мне лыжные ботинки и невольно предопределил всю мою дальнейшую судьбу», — вспоминает сегодня Пётр Семёнович.



В старших классах юный спортсмен активно участвовал в районных и республиканских соревнованиях по лыжным гонкам, легкой атлетике, в зимних и летних видах многоборья.

К окончанию школы он принял решение поступать в пединститут на факультет физического воспитания. Успешно сдав все экзамены и пройдя спортивные испытания, увы, не прошел по состоянию здоровья. Было очень обидно, признается наш собеседник! Тогда он принял решение пойти по стопам отца и поступил учиться на электрика в Чебоксарское училище № 8. Профессию осваивал, параллельно занимаясь лыжами, боксом, легкой атлетикой. Сегодня ветеран спорта с улыбкой вспоминает, как в подвале агрегатного завода постигал премудрости самбо.



После окончания училища он недолго работал на тракторном заводе, затем вернулся домой и устроился электриком на комбинат автофургонов. Для закаленного спортсмена было не сложно ежедневно из Ходар ездить на работу на велосипеде. Буквально с первых дней на комбинате он был вовлечен в спортивную жизнь. Руководство регулярно направляло молодого специалиста на соревнования защищать честь предприятия. «Мне работать было некогда, – улыбается Пётр Семёнович, — постоянно был на соревнованиях или на тренировках».



Подающего надежды легкоатлета и лыжника не могли не заметить тренеры стадиона «Труд» — главной кузницы шумерлинских спортсменов. Пётр Семёнович стал регулярно посещать тренировки и впоследствии активно участвовать в городских и районных состязаниях, выезжать на республиканские соревнования, откуда он неизменно возвращался в числе призеров.

Лыжный спорт — особая любовь П.С. Сидорова. «Снег в огороде чуть припорошит, а я уже достаю любимые лыжи и на удивление соседям прокладываю лыжню», — улыбается он своим воспоминаниям.



Дважды — в 1972-73 годах — он становился чемпионом Шумерли по лыжным гонкам. Тогда, вспоминает, за него приезжали поболеть «все Ходары». Так он красиво бежал!

При нашем общении Пётр Семёнович вспомнил многочисленные соревнования различных уровней, в которых ему посчастливилось участвовать. Особо запоминающимися для него стали республиканские соревнования по лыжам среди сельских спортсменов общества «Урожай» в Вурнарах, где он стал победителем на дистанции 10 км. «Все бегут на пластике, а я – на деревяшке, — говорит спортсмен. — На подъемах успешно всех обогнал и в итоге стал первым».



В 70-х годах Пётр Семёнович регулярно выступал на республиканских соревнованиях по лыжным гонкам и легкой атлетике за организации и предприятия города и района, где неизменно занимал призовые места. Так, в 1973 году он стал победителем соревнований по лыжным гонкам среди строительных организаций ЧАССР, представляя СУ-8, потом успешно выступал за лесокомбинат, за отдел милиции. Тогда же, в 1973 году, по итогам первенства Поволжья в Зеленодольске ему был присвоен спортивный разряд кандидата в мастера спорта.



В мае 1973 года молодой спортсмен был призван в Вооруженные Силы СССР. Служил в Прибалтике, в береговых частях ВМФ электроспециалистом. За время службы не упускал возможности участия в легкоатлетических армейских забегах за свою часть и стабильно занимал призовые места.



После армии П.С. Сидоров вернулся на комбинат, продолжал активно заниматься спортом и участвовать в различных состязаниях, из года в год повышая свое мастерство как лыжного гонщика, так и легкоатлета-бегуна.



В ноябре 1975 года он перешел электромонтером на Ходарскую подстанцию. Пётр Семёнович вспоминает, что удобный график позволял ему по два раза в день вставать на лыжи. Ходарская местность, богатая оврагами и склонами, способствовала оттачиванию конькового шага, вырабатывала необходимую спортсмену выносливость. Пётр Семёнович признается, что особенно он любил проходить дистанцию вечером при лунном свете. Летом по тому же маршруту бегал кросс. Свое мастерство он успешно демонстрировал на республиканских и всесоюзных спартакиадах различных уровней и статусов. В эти годы он успешно совмещал работу и занятия спортом с учебой в Вурнарском сельхозтехникуме, по окончании которого получил диплом агронома.



В 1988—1993 годах П.С. Сидоров работал председателем Шумерлинского райсовета Всесоюзного добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов. Под началом Петра Семёновича в эти годы в районе активно проводились летние и зимние спартакиады, первенства по футболу и волейболу среди школьников и работников агропромышленного комплекса. При этом он сам был активным участником организуемых мероприятий, подавая молодежи пример активного образа жизни.



Особое место в памяти Петра Семёновича занимают легкоатлетические пробеги от центральной площади Шумерли до села Калинина в 1989-90 годах, легкоатлетические пробеги от музея И.Н. Ульянова в Ходарах до центральной площади города, забеги в полумарафоне Шумерля – Нижняя Кумашка в День Победы.



Посчастливилось нашему герою участвовать и в международных спортивных акциях. Трижды — в 1988, 1989, 1990 годах — П. С. Сидоров участвовал в Московском международном марафоне мира на Олимпийском стадионе. В 1988 году он принимал участие в суточном массовом международном легкоатлетическом пробеге «Испытай себя» в Выборгском районе Ленинградской области. В том же году участвовал в массовом международном 25-километровом легкоатлетическом пробеге «Белые ночи» и массовом пробеге по юго-западному рубежу обороны Ленинграда. Удалось спортсмену принять участие во всесоюзных соревнованиях на призы газеты «Сельская жизнь» на Украине и многих других спортивных состязаниях.



Пётр Семёнович – спортсмен-физкультурник широкого профиля. В 90-х годах он успешно трудился детским тренером по велоспорту в Ходарском филиале ДЮСШ гороно. В те же годы, кроме лыж и легкой атлетики, он уделял внимание гиревому спорту и успешно представлял район на республиканских соревнованиях. В одном из состязаний спортсмен получил серьезную травму, и после ряда операций активный спорт ему пришлось оставить. С 2005 года один из ведущих спортсменов района — на инвалидности. Другой опустил бы руки, ушел бы в себя. Но не Пётр Семёнович Сидоров! На ноги спортсмена поставила огромная сила воли и жажда полноценной жизни. Примерно через два года, постепенно-постепенно, он встал на лыжи, с классического шага перешел на коньковый. Сегодня спортсмен и физкультурник говорит огромное спасибо врачам, успешно поставившим его на ноги.



Перед пенсией Петру Семёновичу довелось поработать управляющим 1-го отделения СХПК им. Ленина в Ходарах. «Диплом агронома и мастера-полевода мне, наконец, пригодился», — улыбается наш собеседник. Но и тут без спорта не обошлось. По совместительству он был назначен инструктором по физической культуре и спорту, а в дальнейшем еще и успешно возглавлял профком хозяйства.



Сегодня ветеран спорта всё так же активен и бодр. Мы застали его за строительством просторной беседки. На прилегающей к большому дому ухоженной территории комфортно сосуществуют и посаженные его руками огород, виноградник, цветник, возведены теплицы с помидорами и огурцами, баня. Живет Пётр Семёнович, к сожалению, один. Случилось так, что 26 лет назад он стал вдовцом. Супруга Галина скоропостижно скончалась, оставив ему троих детей-школьников. Только огромная сила воли и спортивный характер помогли ему вырастить и выучить детей, вернуться к работе, словом, продолжить полноценную жизнь, не последнее место в которой занимает физическая культура и спорт.



Пётр Семёнович Сидоров относится к числу тех неравнодушных людей, которые ежечасно радеют за судьбу своей малой родины. Наш герой всегда держит руку на пульсе и в курсе всех событий. Он уважаем на селе, к его мнению прислушиваются, с ним советуются.



В свое время вместе со своим покойным ныне братом Геннадием Семёновичем они организовывали в Ходарах в рамках Дня села спортивные состязания по шашкам, шахматам, настольному теннису, отжиманию, гиревому спорту, волейболу и мини-футболу. И победители, и участники всегда награждались памятными подарками. А прошлой зимой среди представителей старшего поколения односельчан Пётр Семёнович инициировал лыжные соревнования, тем самым подарив своим ровесникам массу положительных эмоций…



Последние несколько лет ветеран спорта в зимний период зачастую уезжает к детям в Санкт-Петербург. Две дочери, Ирина и Надежда, и сын Сергей устроили свои жизни в Северной столице. К слову, все дети П.С. Сидорова активно занимались и лыжами, и легкой атлетикой. Старшая Ирина увлекалась велоспортом и в школьные годы даже участвовала в первенстве республики.



В Санкт-Петербурге Пётр Семёнович не только помогает детям в уходе за внуками, но и ведет активный образ жизни, общается с ровесниками-физкультурниками, небезуспешно участвует в спортивных состязаниях. Сегодня, на восьмом десятке лет, его лучшими друзьями остаются лыжи, гантели и боксерские перчатки. «Спорт – вся моя жизнь, — говорит ветеран. – Он стимулирует жить, творить, строить планы на будущее».

Ольга Дмитриева.