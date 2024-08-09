Этот славный юбилей!

3 августа село Большие Алгаши отметило своё 635-летие. Праздник прошёл с настоящим русским размахом, был наполнен улыбками и хорошим настроением.

День села — это особое торжество для большой семьи односельчан. Они знают друг о друге всё и всегда в курсе предстоящих в селе событий. И в назначенный день, к полудню, центральная площадь стала местом притяжения для всех жителей и гостей праздника.



Открывая торжественную часть мероприятия, начальник Большеалгашинского территориального отдела Людмила Ефремова обратилась ко всем собравшимся с искренними поздравлениями. Добрые слова в адрес жителей и гостей праздника высказала староста села Большие Алгаши Ольга Самойлова.



В этот день разделить радость сельчан и поздравить их с юбилеем приехали почётные гости: глава Шумерлинского муниципального округа Дмитрий Головин, директор Информационно-ресурсного центра культуры, общественный помощник уполномоченного по правам ребёнка в Чувашской Республике в Шумерлинском муниципальном округе Лариса Михайлина, исполнительный секретарь Шумерлинского районного местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Бородавина.



Главное достояние села — его люди, которые здесь живут и трудятся. В этот день чествовали местных жителей, внёсших свой вклад в развитие и процветание родного села. Заслуженные знаки внимания получили и юбиляры супружеской жизни, и пары, создавшие семью в этом году, и старейшие жители села.



На сцене передвижного многофункционального культурного центра развернулось настоящее театрализованное действо, в котором сотрудники ИРЦК совместно с юными алгашинцами окунули зрителей в музыкально-исторический экскурс села Большие Алгаши, от зарождения до наших дней.

На протяжении всего праздника не умолкали задорные песни, а весёлая музыка поднимала настроение. Под её ритмы в пляс пускался и стар и млад. В праздничном концерте приняли участие самодеятельные артисты и творческие коллективы села Большие Алгаши, работники клубно-досуговых учреждений округа, самодеятельные артисты ДК «Восход» Шумерли и Порецкого муниципального округа.

Юбилей оставил незабываемые впечатления в душе каждого, кто побывал на нём.



ИРЦК Шумерлинского МО.







