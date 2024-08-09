Шумерля – в «Классной стране»

Школа № 1 вошла в число 10-ти пилотных образовательных организаций Чувашии, подтвердивших

готовность внедрять современные технологии создания образовательных программ путешествий в рамках реализации международной программы «Классная страна».

Программа реализуется Агентством стратегических инициатив при поддержке Минпросвещения и Минэкономразвития России, а также АНО «Национальные приоритеты». Цель программы — создание, апробация и тиражирование в регионах страны новой модели детского и молодежного образовательного туризма.



От каждой пилотной образовательной организации в состав региональной проектной команды включаются 1 руководитель, 3 педагога-предметника и 5 обучающихся.



Источник: школа № 1.