Состоялась традиционная велогонка

1 августа у памятного бюста олимпийскому чемпиону и рекордсмену СССР, чемпиону мира, заслуженному мастеру спорта СССР по велосипедному спорту Валерию Ярды в Бреняшах состоялся торжественный митинг, посвященный памяти нашего великого земляка. Валерия Ярды не стало ровно 30 лет назад — большой мастер шоссейных гонок ушел из жизни 1 августа 1994 года, не дожив и до 50 лет.

На торжественном митинге присутствовали глава Шумерлинского округа Дмитрий Головин, депутат Госсовета республики Сергей Мельников, председатель окружного Собрания депутатов Борис Леонтьев, кандидат в мастера спорта по велоспорту Лев Сымулов, председатель Совета ветеранов спорта Чувашии, председатель регионального отделения физкультурно-спортивного общества профсоюзов России Василий Шоркин, директор СШОР № 7 Анатолий Семенов, родные Валерия Ярды, жители и гости деревни Бреняши.



Земляки, родные и друзья Валерия Николаевича вспоминали о нем как о сильном, неординарном человеке, об удивительно быстром взлете, когда летом 1968 года на первенстве страны по шоссейным велогонкам в составе первой олимпийской сборной выступил двадцатилетний армеец Валерий Ярды и сразу же вспыхнул яркой звездой на спортивном небосклоне.



Финальным этапом торжественного мероприятия стали чемпионат и первенство Шумерлинского округа по велосипедному спорту в дисциплине «шоссе – индивидуальная гонка на время», проведенные в Торханах в рамках всероссийского спортивного марафона «Сила России». После официального открытия соревнований на старт вышли 127 спортсменов спортшкол, клубов и других спортивных организаций округов и городов Чувашской Республики.



Девочкам и мальчикам 9-10 лет и девочкам 11-12 лет пришлось преодолеть дистанцию 3 км, девочкам 13-14 лет и мальчикам 11-12 лет — 5 км. Вдвое длиннее дистанция была у девушек 15-16 лет и юношей 13-14 лет. И на дистанции 15 км соревновались юниорки и юниоры 17 лет и старше. В тройки победителей в этих категориях чаще всего входили воспитанники СШОР № 7. Победители и призеры в своих возрастных группах награждены грамотами и медалями. Чемпионам вручены кубки с присвоением чемпионского титула.



Среди женщин старше 30 лет золотой медали удостоилась Нина Унегерова (д. Бреняши), а самым юным участником соревнований стал Кирилл Романов из города Шумерли. Им от ВПП «Единая Россия» вручили благодарственные письма и сладкие призы.

Источник: администрация Шумерлинского МО.







